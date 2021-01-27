Украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк заявила, что готова полностью раздеться ради памятной фотосессии
Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Журналист спросил, участвовала ли Леся в откровенных фотосессиях, на что звезда разоткровенничалась и рассказала о своих планах.
По словам Леси, в ближайший год она готовится принять участие в фотосессии в стиле ню. По словам телеведущей, она собирается показать все.
«Я понимаю, что это лучшие мои годы и лучшая форма, чтобы для себя сделать такую памятную фотосессию. А не показать это людям и скрыть, это преступление», - отметила Никитюк.
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Звезда призналась, что всего несколько лет назад и подумать не могла о такой смелой съемке. Но сейчас ее мышление изменилось. В интервью она также рассказала, что ей нравится в себе. По словам Леси, она любит свою кожу, а также рельеф, который проявляется, когда она худеет.
«Слава Богу, я очень здоровый человек, я не пью таблеток», - добавила она.
Также Леся вспомнила о поцелуе с Олей Поляковой, отметив, что поцеловала ее Ольга взасос, когда приехала к ней на день рождения.
«Было прикольно. Оля - одна из немногих людей, которые не лицемерят», - добавила Никитюк.
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