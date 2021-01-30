Известные украинские звезды Оля Полякова и Леся Никитюк порадовали видами на отдыхе

На первом фото позировала Оля Полякова. Звезда была в черном купальнике, хвастаясь ножками на качели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку публикации в Инстаграм.

На втором фото уже стояла Леся Никитюк. Звезда была в розовом топе и черных трусиках, которые оказались в песке. Телеведущая дополнила образ стильными черными очками, а позировала на фоне моря, хвастаясь безупречным видом.

"И так батл! У кого из этих двух красавиц длиннее ноги? У Поляковой или же у Никитюк? Интересует ваше мнение, дамы и господа", - подписал автор публикации фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Полякова", "Никитюк", "Какая глупость. Нет чего обсуждать. Неужели кому-то интересны чужие ноги или руки, или еще что-то", "Где ФШ больше", "Две красотки", "Одинаково", "нужно взять рулетку и померять, давайте их сюда :)", "Наличие ног,это уже прекрасно".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото с Мальдив.

"Не понимаю, почему я до сих пор не рекламирую какой-нибудь шампунь! Кому я это все отращиваю?" - написала телеведущая.

Никитюк при этом показала два фото. Одно – свое. А на другом фото Леся показала белую лошадь с развевающейся густой гривой.

Напомним, Леся Никитюк решилась полностью раздеться, показав практически все

А еще Politeka писала, что довольная Никитюк распахнула декольте с кружевами, показывая свое белье

Также Politeka сообщала, что украинцы отрезвили оторвавшуюся от реальности Никитюк



