Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала цікавий ракурс своїх красот

На фото Кім позує в сукні з великим декольте і без білизни. Лі дивиться в камеру і хвалиться пишним бюстом, на якому зроблений акцент в кадрі. Дівчина посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов досить ніжним і запальним, адже модель продовжує радувати молодістю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай красуню засипають компліментами

"Моя любов, Кім. Чи можу я тебе поцілувати?", "Дуже красива дівчина", "Мама завжди запалює", "вона дійсно схожа на Кайлі Дженнер", "чому ти така ефектна", "дивно така красуня і гаряча красуня" ," ти взагалі справжня? Ти як спокуслива мрія, яка тільки що збулася", " для тебе .... завжди Дорогоцінна лялька", "Супер гаряча спокуслива крихта".

Ми писали, що відома модель Кім Лі показала розкішний образ в атласному бордовому вбранні.

Позуючи в бордовій сукні, Кім Лі вдалося підкреслити привабливість своїх форм завдяки дизайну вбрання. Глибоке декольте і спущені тонкі лямки надали образу Кім пустощів, а сміливий розріз вище середини стегна вдало підкреслив стрункі ноги моделі.

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