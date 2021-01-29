Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в образе для обложки журнала

На фото Ким была в прозрачном платье, позируя в воде возле шара. Ли задрала одну ножку, показав немножко соблазнительные ягодицы. Девушка оставила волосы распущенными, взявшись за них рукой. Красотка смотрела в камеру и манила своей красотой, делая снимок максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пожалуйста, скажите мне, ваша мама тоже руководила этой съемкой, ха-ха. Она была потрясающей", "Люблю это платье ... могу я одолжить .. лол", "Ты действительно самая сексуальная азиатка в мире", "Ты сводишь меня с ума, ты такая потрясающая и красивая", "Почему ты так шикарна", "Ты так красива для меня..", "Ты потрясающая. Люблю шоу", "Ой, сумасшедшая! Я полностью подумала, что это Кайли! Ты так шикарно выглядишь".

Напомним, известная модель Ким Ли поделилась яркими фото перед фотосессией.

Так, недавно Ли решила примерить классическое черное платье из тонкой, практически прозрачной ткани с вышивкой и лаконичным дизайном. Не обошлось без пикантных деталей – глубокое декольте фактически до пупка смогло продемонстрировать главные достоинства Ким.

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