Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в образе для обложки журнала
На фото Ким была в прозрачном платье, позируя в воде возле шара. Ли задрала одну ножку, показав немножко соблазнительные ягодицы. Девушка оставила волосы распущенными, взявшись за них рукой. Красотка смотрела в камеру и манила своей красотой, делая снимок максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Пожалуйста, скажите мне, ваша мама тоже руководила этой съемкой, ха-ха. Она была потрясающей", "Люблю это платье ... могу я одолжить .. лол", "Ты действительно самая сексуальная азиатка в мире", "Ты сводишь меня с ума, ты такая потрясающая и красивая", "Почему ты так шикарна", "Ты так красива для меня..", "Ты потрясающая. Люблю шоу", "Ой, сумасшедшая! Я полностью подумала, что это Кайли! Ты так шикарно выглядишь".
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Напомним, известная модель Ким Ли поделилась яркими фото перед фотосессией.
Так, недавно Ли решила примерить классическое черное платье из тонкой, практически прозрачной ткани с вышивкой и лаконичным дизайном. Не обошлось без пикантных деталей – глубокое декольте фактически до пупка смогло продемонстрировать главные достоинства Ким.
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