Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала интересный ракурс своих красот

На фото Ким позирует в платье с большим декольте и без белья. Ли смотрит в камеру и хвастается пышным бюстом, на котором сделан акцент в кадре. Девушка улыбалась, а волосы оставила распущенными. Кадр получился довольно нежным и зажигательным, ведь модель продолжает радовать молодостью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно красотку засыпают комплиментами

"Моя любовь, Ким. Могу я тебя поцеловать?", "Очень красивая девушка", "Мама всегда зажигает", "Она действительно похожа на Кайли Дженнер", "почему ты такая эффектная", "Удивительно такая красотка и горячая красотка", "Ты вообще настоящая? Ты как сексуальная мечта, которая только что сбылась", "для тебя .... всегда драгоценная кукла", "Супер горячая соблазнительная крошка".

Мы писали, что известная модель Ким Ли показала роскошный образ в атласном бордовом наряде.

Позируя в бордовом платье, Ким Ли удалось подчеркнуть привлекательность своих форм благодаря дизайну наряда. Глубокое декольте и спущенные тонкие лямки придали образу Ким озорства, а смелый разрез выше середины бедра удачно подчеркнул стройные ноги модели.

Напомним, корейская Кардашьян в прозрачном платье показала свои главные достоинства

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