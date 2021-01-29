Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала интересный ракурс своих красот
На фото Ким позирует в платье с большим декольте и без белья. Ли смотрит в камеру и хвастается пышным бюстом, на котором сделан акцент в кадре. Девушка улыбалась, а волосы оставила распущенными. Кадр получился довольно нежным и зажигательным, ведь модель продолжает радовать молодостью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно красотку засыпают комплиментами
"Моя любовь, Ким. Могу я тебя поцеловать?", "Очень красивая девушка", "Мама всегда зажигает", "Она действительно похожа на Кайли Дженнер", "почему ты такая эффектная", "Удивительно такая красотка и горячая красотка", "Ты вообще настоящая? Ты как сексуальная мечта, которая только что сбылась", "для тебя .... всегда драгоценная кукла", "Супер горячая соблазнительная крошка".
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Мы писали, что известная модель Ким Ли показала роскошный образ в атласном бордовом наряде.
Позируя в бордовом платье, Ким Ли удалось подчеркнуть привлекательность своих форм благодаря дизайну наряда. Глубокое декольте и спущенные тонкие лямки придали образу Ким озорства, а смелый разрез выше середины бедра удачно подчеркнул стройные ноги модели.
Напомним, корейская Кардашьян в прозрачном платье показала свои главные достоинства
А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян упаковала аппетитных "подружек" в золотистое декольте
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