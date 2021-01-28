Як завжди з гумором

Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в країні, показала, як "змінилася" на відпочинку

Як відомо, зараз красуня з бюстом 13-го розміру насолоджується відпочинком в Єгипті. Звідти Кузнєцова ділиться яскравими кадрами, на яких позує у відвертих купальниках. У новому пості модель вирішила показати, як змінила свій образ на курорті. Про це пише Politeka.net.

Так, Кузнєцова опублікувала фото, на якому позує під відкритим небом у спокусливій майці. Бежевий наряд з тонкими лямками ледь утримує важкі груди красуні. На фото також можна помітити лямки від купальника моделі.

Прямо за Кузнєцової видніється пальма, листя якої через ракурс ростуть нібито прямо з голови красуні.

"Поміняла зачіску, називається пальмочка", - з гумором написала Кузнєцова.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Клас, тобі йде красива і позитивна", "зачіска - найкраща на всьому білому світі", "Фотошоп", "обожнюю твої жарти вони просто супер", "Ахах, мені подобається твоя нова зачіска, хочу і собі таку", "Ну класно я від тебе в захваті така краса супер", "хороша фотка!!! На цьому фото я бачу тільки ананасики", "Ти просто чудово виглядаєш, прямо вся світишся", - пишуть люди.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром показала, як засмагнув її розкішний бюст в Єгипті.

Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром увійшла в раж і показала, як порушує правила на курорті: "Погана дівчинка".

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром прикувала погляди до свого величезного декольте: "Мені самій приємно...".