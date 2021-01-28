Как всегда с юмором

Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в стране, показала, как «изменилась» на отдыхе

Как известно, сейчас красотка с бюстом 13-го размера наслаждается отдыхом в Египте. Оттуда Кузнецова делится яркими кадрами, на которых позирует в откровенных купальниках. В новом посте модель решила показать, как изменила свой образ на курорте. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кузнецова опубликовала фото, на котором позирует под открытым небом в соблазнительной майке. Бежевый наряд с тонкими лямками едва удерживает увесистую грудь красотки. На фото также можно заметить лямки от купальника модели.

Прямо за Кузнецовой виднеется пальма, листья которой из-за ракурса растут будто бы прямо из головы красотки.

«Поменяла причёску, называется пальмочка», - с юмором написала Кузнецова.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Класс, тебе идет красивая и позитивная», «Причёска — самая лучшая на всём белом свете», «Фотошоп», «Обожаю твои шуточки они просто супер», «Ахах, мне нравится твоя новая причёска, хочу и себе такую», «Ну классно я от тебя в восторге такая красота супер», «Хорошая фотка!!! На этом фото я вижу только ананасики», «Ты просто прекрасно выглядишь, прямо вся светишься», - пишут люди.

Напомним, украинка с 15-м размером показала, как загорел ее роскошный бюст в Египте.

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