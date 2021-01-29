Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в образі для обкладинки журналу

На фото Кім була в прозорій сукні, позуючи у воді біля кулі. Лі задерла одну ніжку, показавши трошки спокусливі сідниці. Дівчина залишила волосся розпущеним, взявшись за них рукою. Красуня дивилася в камеру і вабила своєю красою, роблячи знімок максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Будь ласка, скажіть мені, ваша мама теж керувала цією зйомкою, ха-ха. Вона була приголомшливою", " Люблю це плаття ... можу я позичити .. лол"," ти дійсно найсексуальніша азіатка в світі"," ти зводиш мене з розуму, ти така приголомшлива і красива"," Чому ти так шикарна", " Ти така красива для мене..", "Ти приголомшлива. Люблю шоу", " Ой, божевільна! Я повністю подумала, що це Кайлі! Ти так шикарно виглядаєш".

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Так, нещодавно Лі вирішила приміряти класичне чорне плаття з тонкої, практично прозорої тканини з вишивкою і лаконічним дизайном. Не обійшлося без пікантних деталей – глибоке декольте фактично до пупка змогло продемонструвати головні достоїнства Кім.

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