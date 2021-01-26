Модель показала все без залишку

Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи без сорому позувала топлес

Модель виблискує формами без сорому, адже не бачить в цьому нічого негожого, пише Politeka.net. Крім того, зірка зізналася, що фото в стилі "ню" допомагають їй заробляти.

Шанувальники не втомлюються згадувати одні з найвідвертіших знімків моделі. Так, цього разу модель позувала в білосніжній білизні, бретельки якої приспустила.

Ратаковськи присіла на стілець, виблискуючи голими грудьми без сорому. Вона втягнула і так плоский животик і посвітила ребрами.

Одну зі струнких ніжок, Емілі підібгала під себе. Вона розпустила гарне волосся, і відкрила губи.

Оскільки знімок був оприлюднений в поки непопулярній групі він не зібрав багато лайків і коментарів.

Однак все ж шанувальники написали, як вони захоплюються фігурою моделі й зробили їй компліменти.

"Ти знаєш, що потрібно чоловікам", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні 7 червня 1991 року.

Мати Ратаковськи - популярна письменниця, професор англійської мови, а батько - талановитий художник.

Вже в 14 років майбутня знаменитість підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Пізніше красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.

Красуня не тільки активно займалася модельною кар'єрою, але також ходила на проби, через що вже знялася в декількох фільмах і серіалах.

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