Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи без сорому позувала топлес
Модель виблискує формами без сорому, адже не бачить в цьому нічого негожого, пише Politeka.net. Крім того, зірка зізналася, що фото в стилі "ню" допомагають їй заробляти.
Шанувальники не втомлюються згадувати одні з найвідвертіших знімків моделі. Так, цього разу модель позувала в білосніжній білизні, бретельки якої приспустила.
Ратаковськи присіла на стілець, виблискуючи голими грудьми без сорому. Вона втягнула і так плоский животик і посвітила ребрами.
Одну зі струнких ніжок, Емілі підібгала під себе. Вона розпустила гарне волосся, і відкрила губи.
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Оскільки знімок був оприлюднений в поки непопулярній групі він не зібрав багато лайків і коментарів.
Однак все ж шанувальники написали, як вони захоплюються фігурою моделі й зробили їй компліменти.
"Ти знаєш, що потрібно чоловікам", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні 7 червня 1991 року.
Мати Ратаковськи - популярна письменниця, професор англійської мови, а батько - талановитий художник.
Вже в 14 років майбутня знаменитість підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.
Пізніше красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.
Красуня не тільки активно займалася модельною кар'єрою, але також ходила на проби, через що вже знялася в декількох фільмах і серіалах.
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