Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски без стеснения позировала топлес
Модель сверкает формами без стеснения, ведь не видит в этом ничего предосудительного, пишет Politeka.net. Кроме того, звезда призналась, что фото в стиле "ню" помогают ей зарабатывать.
Поклонники не устают вспоминать одни из самых откровенных снимков модели. Так, в этот раз модель позировала в белоснежном белье, бретельки которого приспустила.
Ратаковски присела на стул, сверкая голой грудью без стеснений. Она втянула и так плоский животик и посветила ребрами.
Одну из стройных ножек, Эмили поджала под себя. Она распустила красивые волосы, и приоткрыла губы.
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Поскольку снимок был обнародован в пока непопулярной группе он не собрал много лайков и комментариев.
Однако все же поклонники написали, как они восхищаются фигурой модели и сделали ей комплименты.
"Ты знаешь, что нужно мужчинам", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне 7 июня 1991 года.
Мать Ратаковски – популярная писательница, профессор английского языка, а отец – талантливый художник.
Уже в 14 лет будущая знаменитость подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельная карьера пошла на взлет.
Позже красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир.
Красотка не только активно занималась модельной карьерой, но также ходила на пробы, из-за чего уже снялась в нескольких фильмах и сериалах.
Напомним, Эмили Ратаковски сразила фигурой с ракушками на самых пикантных местах
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