Модель показала все без остатка

Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски без стеснения позировала топлес

Модель сверкает формами без стеснения, ведь не видит в этом ничего предосудительного, пишет Politeka.net. Кроме того, звезда призналась, что фото в стиле "ню" помогают ей зарабатывать.

Поклонники не устают вспоминать одни из самых откровенных снимков модели. Так, в этот раз модель позировала в белоснежном белье, бретельки которого приспустила.

Ратаковски присела на стул, сверкая голой грудью без стеснений. Она втянула и так плоский животик и посветила ребрами.

Одну из стройных ножек, Эмили поджала под себя. Она распустила красивые волосы, и приоткрыла губы.

Поскольку снимок был обнародован в пока непопулярной группе он не собрал много лайков и комментариев.

Однако все же поклонники написали, как они восхищаются фигурой модели и сделали ей комплименты.

"Ты знаешь, что нужно мужчинам", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне 7 июня 1991 года.

Мать Ратаковски – популярная писательница, профессор английского языка, а отец – талантливый художник.

Уже в 14 лет будущая знаменитость подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельная карьера пошла на взлет.

Позже красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир.

Красотка не только активно занималась модельной карьерой, но также ходила на пробы, из-за чего уже снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Напомним, Эмили Ратаковски сразила фигурой с ракушками на самых пикантных местах

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