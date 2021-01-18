Известная модель Эмили Ратаковски показала фигуру в трендовых образах и восхитила идеальным видом

Модель с экзотичной внешностью известна в мире как идеал красоты и стройности. Многие девушки недоумевают, как у Ратаковски получается блистать на подиуме и при этом совершенно не любить спорт. Вместо этого модель предпочитает долго ходить по городу с подругами и много гуляет на пляже.

Как видно на снимках, модель может похвастаться безупречными образами в любой одежде: будь это мини-платье на тонких лямках или простой «лук» с рубашкой, майкой и шортами. Также Эмили отмечает, что в Инстаграм снимки часто отредактированы и это не ее настоящая жизнь

«Вы точно не увидите меня там потной, сонной, с тушью под глазами или температурой. Я этого не публикую. При этом я стараюсь рассказывать реальные истории, потому что считаю, что наше поколение не захочет следить за тем, кто не является подлинным.», — раньше говорила модель.

Также она рассказывала, что не ест у себя дома, она предпочитает ужинать и общаться с людьми, чтобы не переедать по вечерам.

Ранее Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ. На фото Эмили позировала в боди с кружевным прозрачным верхом, который прижимал соблазнительный бюст красотки. Девушка лежала, загнув одну ножку, а руку потянула вверх, пленя изгибами. Ратаковски улыбалась и совсем не смущалась своего образа, поэтому кадр получился максимально пикантным.

«Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... », «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно», - написали пользователи.

Напомним, томная Ратаковски без белья распахнула рубашку, дав возможность насладиться "подружками"

А еще Politeka писала, что идеальная Ратаковски обмазалась лосьоном ради жарких кадров в микро-бикини

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