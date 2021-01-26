Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в купальнику
Красуня, яка зробила кілька пластичних операцій, з гордістю хвалиться своїми об'ємами, пише Politeka.net.
Шанувальники зірки згадують найспекотніші образи кумира, а також обробляють знімки, давши волю фантазіям. Цього разу шанувальники розмістили знімок, на якому Кайлі позує в купальнику, до якого домалювали стрази.
Рожеве бікіні ніби сяяло на сонці, вражаючи красою.
Модель злегка вигнулася, ледь не виваливши свої форми з ліфчика. Груди притягували погляд, зачаровуючи красою.
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Плоский живіт вражав не менше. Тонка талія і шовкова шкіра були шикарними.
Пишні стегна також виглядали вражаючими, а плавочки, які натягнулися вище них, розбурхували свідомість.
Зірка завершила образ різними прикрасами. Вона поклала волосся набік і подивилася в камеру, не відриваючись.
"Блиск і блискітки ✨", - написали автори поста.
За кілька годин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що в захваті від краси моделі.
"Спокуса у плоті", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер народилася в забезпеченій родині - матері-бізнесвумен Кріс Дженнер і батька-легкоатлета Брюса Дженнера, який змінив стать і зараз носить ім'я Кейтлін.
Дитинство майбутньої моделі пройшло під прицілом відеокамер, тому рости в таких умовах їй було непросто. Кайлі стикалася з негативною реакцією в мережі, що було особливо нелегко.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст
А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник
Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні