Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в купальнику

Красуня, яка зробила кілька пластичних операцій, з гордістю хвалиться своїми об'ємами, пише Politeka.net.

Шанувальники зірки згадують найспекотніші образи кумира, а також обробляють знімки, давши волю фантазіям. Цього разу шанувальники розмістили знімок, на якому Кайлі позує в купальнику, до якого домалювали стрази.

Рожеве бікіні ніби сяяло на сонці, вражаючи красою.

Модель злегка вигнулася, ледь не виваливши свої форми з ліфчика. Груди притягували погляд, зачаровуючи красою.

Плоский живіт вражав не менше. Тонка талія і шовкова шкіра були шикарними.

Пишні стегна також виглядали вражаючими, а плавочки, які натягнулися вище них, розбурхували свідомість.

Зірка завершила образ різними прикрасами. Вона поклала волосся набік і подивилася в камеру, не відриваючись.

"Блиск і блискітки ✨", - написали автори поста.

За кілька годин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що в захваті від краси моделі.

"Спокуса у плоті", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер народилася в забезпеченій родині - матері-бізнесвумен Кріс Дженнер і батька-легкоатлета Брюса Дженнера, який змінив стать і зараз носить ім'я Кейтлін.

Дитинство майбутньої моделі пройшло під прицілом відеокамер, тому рости в таких умовах їй було непросто. Кайлі стикалася з негативною реакцією в мережі, що було особливо нелегко.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст

А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник

Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні