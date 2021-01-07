Известная модель Кайли Дженнер показала себя в захватывающем образе мамочки

На фото Кайли позировала в белой блузе и шортиках. Звезда сидела на кресле, хвастаясь роскошным видом. Дженнер расстегнула верхние пуговицы, показывая свой шикарный бюст. Волосы красотка решила собрать в большой хвост, а взгляд отвела от камеры. Если посмотреть на ножку, то можно заметить огромный шрам возле колена. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Гусиная мама", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 6 миллионов лайков и написали комментарии:

"Я хочу поцеловать тебя", "Прямо сейчас", "Какой у тебя будет следующий цвет волос ?!", "Легенда гласит, что Stormi сделал это фото", "Гусиный папа тоже тут, детка", "красный тебе нравится", "Прими 2021 год, друг мой", "А эта карта? что они сделали со мной", "что случилось с твоей ногой", "Откуда у тебя этот шрам ???".

Сообщалось, что известная американская модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной фигурой, померившись «бомбочками» с подругой.

«Как я скучаю по лету, это безумие», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить Кайли Дженнер в тесном купальнике, а рядом с ней подругу – латинскую модель Ярис Палмер.

Напомним, шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в красном белье поиграла с фантазиями, подойдя к зеркалу слишком близко

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер распахнула кофточку, выпустив "подружек" на свободу



