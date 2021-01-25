Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе перед тренуванням

На фото красуня сиділа на колінах і нахилилася вперед перед дзеркалом. Зірка була в топі і білих штанях, а в руках тримала телефон. Келлі волосся зібрала в вузол, щоб не заважали під час тренування. Гейл зовсім не соромилася показати пишний бюст в декольте, який так і просився на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Час тренування", - написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Казково Любов. У тебе чудове. Тіло. Дуже сексуально. Ти мені подобаєшся", "виглядає дуже мило", "схоже, вона зробила зі мною", "прекрасний фотограф, хто б тебе не фотографував, ти завжди сяє, люблю тебе", "Я бачу, що у них йдуть тренування", " красиве і чудове привітання!", "Така чудова досконалість".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в одному бікіні.

Так, на опублікованих кадрах Келлі Гейл постає перед фанатами в одній кофті і бікіні. При цьому, оскільки красуня вирішила розкрити наряд, в кадр потрапили пружні «солодощі» відомої моделі.

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