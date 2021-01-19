Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на отдыхе
На фото красотка позировала в леопардовом бикини, сидя в бассейне. Келли снимала сама себя, показывая пышный бюст в леопардовом бикини. Волосы у звезды были собраны в хвостик, чтобы не мешали. Девушка смотрела в камеру и без смущения хвасталась своими формами, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Бюст?", - написал фанат.
Звезда ответила: "Ложь. Они большие, они настоящие".
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."
16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья сразила очертаниями под тоненькой майкой: "Перешла все границы..."
Весна опоздает, синоптик разочаровал украинцев "снежным" прогнозом: "Настоящее тепло придет лишь..."
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
«Боже, ты затмила солнце!», «фантастическое фото и закат», «что-то я не наблюдаю заката», «счастливого отдыха», «божественная красота», «красивая первая леди», «боже, ну до чего же ты волшебная», "Но откуда бикини?", "Вы можете порекомендовать эту книгу ??", "Вау!!!! У тебя очень соблазнительный стиль !!!!", "Как можно спокойно смотреть на эту позу", "Доброе утро, детка", "Хорошая книга - всегда позитивная компания", "Хорошее фото. Где ты родилась?", "Ты потрясающе выглядишь, Келли!", "Мой идол".
Напомним, идеальная Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула своими загорелыми "булочками" на пляже
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret потянула за трусики бикини, будоража смелые мечты
А еще Politeka сообщала, что разгоряченная Келли Гейл в крошечном бикини показала свои прелести максимально близко