Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в леопардовом бикини, сидя в бассейне. Келли снимала сама себя, показывая пышный бюст в леопардовом бикини. Волосы у звезды были собраны в хвостик, чтобы не мешали. Девушка смотрела в камеру и без смущения хвасталась своими формами, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бюст?", - написал фанат.

Звезда ответила: "Ложь. Они большие, они настоящие".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Боже, ты затмила солнце!», «фантастическое фото и закат», «что-то я не наблюдаю заката», «счастливого отдыха», «божественная красота», «красивая первая леди», «боже, ну до чего же ты волшебная», "Но откуда бикини?", "Вы можете порекомендовать эту книгу ??", "Вау!!!! У тебя очень соблазнительный стиль !!!!", "Как можно спокойно смотреть на эту позу", "Доброе утро, детка", "Хорошая книга - всегда позитивная компания", "Хорошее фото. Где ты родилась?", "Ты потрясающе выглядишь, Келли!", "Мой идол".

Мы писали, что известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свой шикарный загар в бикини.

Келли немного выгнулась, выставив упругие ягодицы в бикини. Шикарная пятая точка была влажной то ли от воды, то ли от лосьона. Грудь приманивала взгляд в купальнике, который ее отлично подчеркнул.

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