Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя перед тренировкой

На фото красотка сидела на коленках и наклонилась вперед перед зеркалом. Звезда была в топе и белых штанах, а в руках держала телефон. Келли волосы собрала в узел, чтобы не мешали во время тренировки. Гейл совсем не стеснялась показать пышный бюст в декольте, который так и просился на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Время тренировки", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Сказочно Любовь. У тебя замечательное. Тело. Очень сексуально. Ты мне нравишься", "Выглядит очень мило", "Похоже, она сделала со мной", "Прекрасный фотограф, кто бы тебя ни фотографировал, ты всегда сияешь, люблю тебя", "Я вижу, что у них идут тренировки", "Красивое и чудесное поздравление!", "Такое восхитительное совершенство".

Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в одном бикини.

Так, на опубликованных кадрах Келли Гейл предстает перед фанатами в одной кофте и бикини. При этом, поскольку красотка решила распахнуть наряд, в кадр попали упругие «сладости» известной модели.

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