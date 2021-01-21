Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в шаленому образі

На фото Гюль позувала в мереживній білизні, яка була прозорою. Дівчина доповнила образ мітенками, які були аналогічного кольору. Бахарі сиділа на колінах, залишивши волосся розпущеним, а додала іскри за допомогою яскравого макіяжу, завдяки чому кадр вийшов дійсно запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мурашки від твоїх божевільних очей", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаряча і спокуслива дівчинка", "виглядає приголомшливо", "якщо ти так на мене подивишся, я зроблю твою маму бабусею", "сочиться гламуром", "Абсолютно чудова і така спокусливо мила", "виглядає так спокусливо і гаряче в чорному ліфчику і трусиках", "ідеальна і чудова Гюль".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі вирішила влаштувати насичене тренування в спортзалі.

Нещодавно в розділі Сторі в Instagram дівчина показала, як тренується в спортзалі і покрутила сідницями на камеру. У яскраво-помаранчевому костюмі дівчина повернулася спиною до камери і підкреслила тим самим примітні вигини фігури.

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