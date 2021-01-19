Популярная модель Гюль Бахари, также известная как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила размерами бедер в костюме

Популярную модель довольно часто сравнивают с американской красоткой Ким Кардашьян, которая всегда делает на фото акцент на своей фигуре. Не отстает от звезды и Бахари. Девушка начала сотрудничать с крупными брендами одежды и теперь успешно занимается рекламой в сети.

Примечательно, что модель подбирает наряды, которые могли бы удивить фанатов. Гюль надевает только то, что выразит ее бедра или бюст в удачном свете. Темноволосая модель выбирает какой-то один акцент и в этот раз она обратила внимание на пышные бедра.

В черном костюме с глубокими вырезами Бахари сверкнула достоинствами и не забыла покрутить ягодицами на камеру.

«Хорошо выглядишь в этом черном 🖤; Модель?; Кажется тут прибавилось много новых кг🔥🔥Оооо, вы совершенно добры, невероятно красивые изгибы этого тела - это очень приятно, как отполированные. Милая; Вы просто совершенство в лучшем виде 👍; Безупречная красота 😍❤️; Лучшая девушка; Королева👸; Как всегда шикарно🔥😘; Ракета🌺; Очень красиво. Браво❤».

Напомним, Бахари публикует фото, на которых позирует в разных образах и хорошо проводит время на отдыхе. А вот личные фото девушки в более открытом и пикантном стиле поражают фанатов.

Все дело в том, что пышные формы Гюль невозможно не заметить, к тому же девушка сама делает на них явный акцент. При этом на критику девушка не реагирует и продолжает показывать себя с неожиданных ракурсов. В неоновом белье с лавандовым оттенком Бахари поразила размерами бедер.

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