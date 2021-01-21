Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в безумном образе

На фото Гюль позировала в кружевном белье, которое было прозрачным. Девушка дополнила образ митенками, которые были аналогичного цвета. Бахари сидела на коленях, оставив волосы распущенными, а добавила искры при помощи яркого макияжа, благодаря чему кадр вышел действительно зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мурашки от твоих безумных глаз", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Горячая и соблазнительная малышка", "Выглядит потрясающе", "Если ты так на меня посмотришь, я сделаю твою маму бабушкой", "Сочится гламуром", "Абсолютно великолепная и такая соблазнительно милая", "Выглядит так соблазнительно и горячо в черном лифчике и трусиках", "Идеальная и замечательная Гюль".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари решила устроить насыщенную тренировку в спортзале.

Недавно в разделе Стори в Инстаграм девушка показала, как тренируется в спортзале и покрутила ягодицами на камеру. В ярко-оранжевом костюме девушка повернулась спиной к камере и подчеркнула тем самым примечательные изгибы фигуры.

Напомним, турецкая Кардашьян без лифчика расстегнула молнию, воплотив самые тайные фантазии

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян с трудом втиснула пышные ягодицы в пикантный костюм с вырезами

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в неоновом белье потрясла пышными бедрами на камеру



