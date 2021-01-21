Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в безумном образе
На фото Гюль позировала в кружевном белье, которое было прозрачным. Девушка дополнила образ митенками, которые были аналогичного цвета. Бахари сидела на коленях, оставив волосы распущенными, а добавила искры при помощи яркого макияжа, благодаря чему кадр вышел действительно зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мурашки от твоих безумных глаз", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Горячая и соблазнительная малышка", "Выглядит потрясающе", "Если ты так на меня посмотришь, я сделаю твою маму бабушкой", "Сочится гламуром", "Абсолютно великолепная и такая соблазнительно милая", "Выглядит так соблазнительно и горячо в черном лифчике и трусиках", "Идеальная и замечательная Гюль".
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари решила устроить насыщенную тренировку в спортзале.
Недавно в разделе Стори в Инстаграм девушка показала, как тренируется в спортзале и покрутила ягодицами на камеру. В ярко-оранжевом костюме девушка повернулась спиной к камере и подчеркнула тем самым примечательные изгибы фигуры.
Напомним, турецкая Кардашьян без лифчика расстегнула молнию, воплотив самые тайные фантазии
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян с трудом втиснула пышные ягодицы в пикантный костюм с вырезами
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в неоновом белье потрясла пышными бедрами на камеру