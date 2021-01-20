Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер закрутила голову своєю спокусою в сіточці

Спокуслива красуня вибирає найспекотніші образи, в яких вражає собою, пише Politeka.net.

Шанувальники вирішили згадати один з жарких образів Кайлі у фан-групі. На фото модель позувала в одній сіточці, крізь яку було видно оголене тіло.

Груди і сідниці при цьому були обтягнуті більш щільною тканиною. Велика сіточка прекрасно підкреслила тіло, прекрасно виділивши стрункі ніжки.

Модель взулася в туфельки на шпильках.

Образ доповнили блискучі прикраси, а також жовту перуку з зачіскою каре. Маленька сумочка була надіта через плече і стала прекрасним завершенням до образу.

Дженнер зробила собі фірмовий макіяж з акцентом на пухкі блискучі губи і пишні вії.

У такому вигляді Кайлі сиділа на кріслі біля запаленого каміна.

"З цим кольором волосся вона виглядає приголомшливо", - написали автори поста.

За кілька годин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів, де користувачі мережі захоплювалися образом зірки.

"Яскрава і гаряча", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер народилася в багатій родині бізнесвумен Кріс Дженнер і легкоатлета Брюса Дженнера, який змінив стать і зараз носить ім'я Кейтлін.

Зірка почала свою модельну кар'єру з реклами лінії одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені.

Пізніше модель стала міняти зовнішність за допомогою "пластики" і "уколів краси".

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