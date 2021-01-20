Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер закружила голову своим соблазном в сеточке

Соблазнительная красотка выбирает самые жаркие образы, в которых поражает собой, пишет Politeka.net.

Поклонники решили вспомнить один из жарких образов Кайли в фан-группе. На фото модель позировала в одной сеточке, сквозь которую было видно обнаженное тело.

Грудь и ягодицы при этом были обтянуты более плотной тканью. Крупная сеточка прекрасно подчеркнула тело, прекрасно выделив стройные ножки.

Модель обулась в туфельки на шпильках.

Образ дополнили сверкающие украшения, а также желтый парик с прической каре. Маленькая сумочка была надета через плечо и стала прекрасным завершением к образу.

Дженнер сделала себе фирменный макияж с акцентом на пухлые блестящие губы и пышные ресницы.

В таком виде Кайли сидела на кресле у зажженного камина.

"С этим цветом волос она выглядит потрясающе 💛💛💛", - написали авторы поста.

За несколько часов пост собрал более 200 лайков и много комментариев, где пользователи сети восхищались образом звезды.

"Яркая и горячая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер родилась в богатой семье бизнесвумен Крис Дженнер и легкоатлета Брюса Дженнера, который сменил пол и сейчас носит имя Кейтлин.

Звезда начала свою модельную карьеру с рекламы линии одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Позже модель стала менять внешность с помощью "пластики" и "уколов красоты".

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник

Также Politeka сообщала, что шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини