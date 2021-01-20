Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в новому образі, захоплюючи фанатів

На фото Анастасія позує в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка здалася на тлі панорамних вікон і хвалилася ефектними формами, акцентуючи на них увагу на декількох кадрах. Волосся у Квітко залишилися розпущеними, що додало спокусливості образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Іноді мені здається, що мої цуценята хочуть спробувати", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик понад 400 тисяч разів і написали коментарі:

"Ти чудово виглядаєш, мені подобається твій наряд, він чудовий", "відмінна дівчинка", "Красиво і дуже круто", " а бюст ще виріс?", "Ти така спокуслива"," і я хочу спробувати тебе і ніколи не відпускати"," Моя прекрасна любов"," хочу поцілувати тебе любов моя Анастасія","Люблю свою форму, дівчинка".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила формами в міні шортах і бікіні.

Тонкий білий ліф і джинсові міні-шорти підкреслили достоїнства дівчини найкращим чином, тому фото з прогулянки на пляжі не залишило фанатів байдужими.

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