Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила дома примерку бикини

Анастасия является моделью уже более семи лет, поэтому привыкла менять образ и стиль ради новых съемок. Тем не менее, Квитко в повседневной жизни уделяет много внимания своей одежде и делает один и тот же акцент на личных фото.

Девушка предпочитает показывать только удачные фото, на которых обращает внимания на свои достоинства. Анастасия считает своей гордостью шестой размер бюста и намерено выбирает бикини маленького размера. Чаще всего, лифчики Квитко просто маловаты.

Как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте, девушка в синем купальнике вновь подчеркнула свою привлекательность. Распахнув халат и позируя дома перед зеркалом, Квитко покрутилась перед камерой и засветила «лучшие места»:

«Супер; Очень красивая девушка; Мне это нравится ✔️; Хорошо👍; Такая красивая 😍хорошо округлилась😍; Я бы не хотел смотреть на других, если бы увидел тебя; Уродство; Симпатичное, великолепное, идеальное тело; У тебя дымящееся горячее тело 💕; Вау, детка, синий вам к лицу; Красивая, невозможная и идеальная женщина».

Настя занимается моделингом довольно давно, поэтому привыкла показывать в Инстаграм самые смелые свои фото. При этом девушка не скрывает – внимание фанатов ей очень нравится и избегать его она не будет. Даже на пляже Квитко старается как можно больше и откровеннее позировать, делая снимки.

На фан-аккаунте появилось одно из таких фото, которое немало взволновало сеть. Дело в том, что Квитко обладает привлекательной фигурой, а бюст шестого размера практически невозможно скрыть под крошечным лифчиком без бретелей.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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