Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в новом образе, восхищая фанатов

На фото Анастасия позирует в белом халате, который спустила с плеч. Звезда показалась на фоне панорамных окон и хвасталась эффектными формами, акцентируя на них внимание на нескольких кадрах. Волосы у Квитко остались распущенными, что добавило соблазнительности образу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Иногда мне кажется, что мои щенки хотят попробовать", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 400 тысяч раз и написали комментарии:

"Ты прекрасно выглядишь, мне нравится твой наряд, он великолепен", "Отличная девочка", "Красиво и очень круто", "А бюст еще вырос?", "Ты такая соблазнительная", "и я хочу попробовать тебя и никогда не отпускать", "Моя прекрасная любовь", "хочу поцеловать тебя любовь моя Анастасия", "Люблю свою форму, девочка".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила формами в мини шортах и бикини.

Тонкий белый лиф и джинсовые мини-шорты подчеркнули достоинства девушки лучшим образом, поэтому фото с прогулки на пляже не оставило фанатов равнодушными.

Напомним, русская Кардашьян в бесстыжем декольте показала, как выглядит ее необъятное великолепие

А еще Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян устроила сеанс соблазнения в "невидимом" купальнике

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян покрутила загорелыми "кексами" в золотистом мини-бикини



