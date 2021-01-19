Популярна модель Гюль Бахарі, також відома як турецька Кім Кардашьян, вразила розмірами стегон в костюмі

Популярну модель досить часто порівнюють з американською красунею Кім Кардашьян, яка завжди робить на фото акцент на своїй фігурі. Не відстає від зірки і Бахарі. Дівчина почала співпрацювати з великими брендами одягу і тепер успішно займається рекламою в мережі.

Примітно, що модель підбирає вбрання, які могли б здивувати фанатів. Гюль одягає тільки те, що висловить її стегна або бюст у вдалому світлі. Темноволоса модель вибирає якийсь один акцент і в цей раз вона звернула увагу на пишні стегна.

У чорному костюмі з глибокими вирізами Бахарі блиснула достоїнствами і не забула покрутити сідницями на камеру.

"Добре виглядаєш у цьому чорному 🖤; Модель?; Здається тут додалося багато нових кг🔥 🔥ОООО, ви абсолютно добрі, неймовірно красиві вигини цього тіла-це дуже приємно, як відполіровані. Мила; ви просто досконалість в кращому вигляді 👍; бездоганна Краса 😍❤️; Краща дівчина; Королева👸; як завжди шикарно🔥 😘; ракета🌺; дуже красиво. Браво❤».

Нагадаємо, Бахарі публікує фото, на яких позує в різних образах і добре проводить час на відпочинку. А ось особисті фото дівчини в більш відкритому і пікантному стилі вражають фанатів.

Вся справа в тому, що пишні форми Гюль неможливо не помітити, до того ж дівчина сама робить на них явний акцент. При цьому на критику дівчина не реагує і продовжує показувати себе з несподіваних ракурсів. У неоновій білизні з лавандовим відтінком Бахарі вразила розмірами стегон.

Нагадавши, Турецька Кардашьян вразила розмірами "динек" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в тісному ТОПі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардашьян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку