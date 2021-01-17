Відома модель Памела Андерсон показала себе в чуттєвому образі

На фото Памела позує в прозорому пеньюарі, сидячи на сходинках біля стільця. Красуня нагнулася трохи вперед, взявшись руками за ноги, а головою відвернулася від камери, закривши очі. Андерсон зовсім не соромилася показати своє тіло, тому кадр вийшов досить провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я хочу з вашим реалізмом за участю всіх магічних сил поезії. Анаіс Нін", - підписала зірка кадр.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Це божевілля! Неймовірний вид", "легендарна краса", "ось це ти дика штучка", "кадр зводить мене з розуму", "Чистий краса", " приголомшує", "Що за каньен, ти все ще сумуєш?", "Це прекрасно", "Кокетка"," Прекрасна, суперечці немає", "так і вабить до себе", "Памела, дозволь приєднатися до тебе".

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Цього разу зірка опублікувала чорно-біле фото, на якому показала себе крупним планом. При цьому все ж видно, що модель приспустила бретельки, ледь прикриваючи бюст.

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