Известная модель Памела Андерсон показала себя в свежем образе

На фото красотка позирует в светлом белье, лежа на подстилке возле дерева. Памела соблазнительно выгнулась, закинув ножку за ногу, завлекая своим аппетитным видом. Модель совсем не смущалась показать свои горячие формы, поэтому фото получилось очень увлекательным и зажигательным, хоть и было черно-белым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слушайте деревья", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и не писали комментарии, так как модель закрыла эту возможность для фанатов, но до этого звезду засыпали комплиментами:

"Кокетка", "Прекрасна, спору нет", "Вот это работа над собой!!! Выглядите на 20", "бодрое утро", "Красотка и фигура и лицо красивое", "Доброе утро солнышко", "качественный контент!", "Идеальная фигура", "Ого, я люблю тебя, Памела", "Богиня", "Привет, мисс Андерсон, как ваши дела?", "Вау".

Мы писали, что известная актриса Памела Андерсон не перестает подогревать интерес к своей персоне, несмотря на почтенный возраст.

Фотография сделана крупным планом. На нем Памела продемонстрировала всю свою красоту и очарование. Она была одета в белое и ярко накрашена, а золотистые кудри распущены. Красотка обкрутила голову прядью волос и застыла в такой позе, смотря куда-то вдаль.

Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без купальника и стыда запуталась в сетях на пляже

Также Politeka сообщала, что знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение



