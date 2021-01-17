Известная модель Памела Андерсон показала себя в чувственном образе

На фото Памела позирует в прозрачном пеньюаре, сидя на ступеньках возле стула. Красотка нагнулась немного вперед, взявшись руками за ноги, а головой отвернулась от камеры, закрыв глаза. Андерсон совсем не стеснялась показать свое тело, поэтому кадр вышел довольно провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Я хочу с вашим реализмом с участием всех магических сил поэзии. Анаис Нин", - подписала звезда кадр.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Это сумасшествие! Невероятный вид", "легендарная красота", "вот это ты дикая штучка", "кадр сводит меня с ума", "Чистая красота", "Оглушающая", "Что за каньен, ты все еще скучаешь?", "Это прекрасно", "Кокетка", "Прекрасна, спору нет", "Так и манит к себе", "Памела, позволь присоединиться к тебе".

Мы писали, что популярная модель и актриса Памела Андерсон показала совершенные формы.

В этот раз звезда опубликовала черно-белое фото, на котором показала себя крупным планом. При этом все же видно, что модель приспустила бретельки, едва прикрывая бюст.

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