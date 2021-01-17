Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжому образі

На фото Ратаковскі здалася в бікіні на мотузочках. Зірка спокусливо вигнулася, позуючи біля басейну. Емілі залишила волосся розпущеним, взявшись за них однією рукою, і не соромилася показати свої ідеальну фігуру. Кадр вийшов запальним і розбурхуючим, адже дівчина виглядала бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Ратаковскі вже стояла в міні-купальнику, розвернувшись спиною до камери. Дівчина трохи прикрилася тюлью, яка не стала закривати ідеальну п'яту точку Емілі. Дівчина без збентеження демонструвала підтягнуті сідниці на камеру, заманюючи виглядом.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Красива і чуттєва. Дуже спокуслива і чудова, я закохуюся". "Емілі завжди на висоті, неможливо відірвати погляд", "це неймовірна бомба", "так заворожує", "Емі найкраща королева", "кішечка сотого рівня".

Ми повідомляли, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі похвалилася образом в ліжку.

Зірка без праці роздягається на камеру і одного разу зізналася, що отримує вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю.

Цього разу Ратаковскі постала в образі скромніше. Модель одягла чорну білизну, правда, з прозорими вставками.

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