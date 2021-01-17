Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе

На фото Ратаковски показалась в бикини на веревочках. Звезда соблазнительно выгнулась, позируя у бассейна. Эмили оставила волосы распущенными, взявшись за них одной рукой, и не стеснялась показать свои идеальную фигуру. Кадр получился зажигательным и будоражащим, ведь девушка выглядела безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Ратаковски уже стояла в мини-купальнике, развернувшись спиной к камере. Девушка немного прикрылась тюлью, которая не стала закрывать идеальную пятую точку Эмили. Девушка без смущения демонстрировала подтянутые ягодицы на камеру, завлекая видом.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Красивая и чувственная. Очень соблазнительная и восхитительная, я влюбляюсь". "Эмили всегда на высоте, невозможно оторвать взгляд", "Это невероятная бомба", "Так завораживает", "Эми лучшая королева", "Кошечка сотого уровня".

Мы сообщали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась образом в постели.

Звезда без труда раздевается на камеру и однажды призналась, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.

В этот раз Ратаковски предстала в образе поскромнее. Модель надела черное белье, правда, с прозрачными вставками.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила глотать слюнки, появившись без лифчика

А еще Politeka писала, что Ратаковски бесстыже поиграла прелестями в одной тонкой сеточке

Также Politeka сообщала, что Ратаковски без белья ослепила своими драгоценностями, распахнув рубашку



