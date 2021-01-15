Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала вдома примірку бікіні

Анастасія є моделлю вже більше семи років, тому звикла змінювати образ і стиль заради нових зйомок. Проте, Квітко в повсякденному житті приділяє багато уваги своєму одязі і робить один і той же акцент на особистих фото.

Дівчина вважає за краще показувати тільки вдалі фото, на яких звертає уваги на свої достоїнства. Анастасія вважає своєю гордістю шостий розмір бюста і має намір вибирає бікіні маленького розміру. Найчастіше, ліфчики Квітко просто замалі.

Як видно на кадрі, представленому на фан-акаунті, дівчина в синьому купальнику знову підкреслила свою привабливість. Відчинивши халат і позуючи вдома перед дзеркалом, Квітко покрутилася перед камерою і засвітила " кращі місця»:

"Супер; дуже красива дівчина; мені це подобається✔️; добре👍; така красива 😍добре округлилася😍; я б не хотів дивитися на інших, якби побачив тебе; потворність; симпатичне, чудове, ідеальне тіло; у тебе паруюче гаряче тіло💕; Вау, дитинко, синій вам до лиця; красива, неможлива і ідеальна жінка».

Настя займається моделінгом досить давно, тому звикла показувати в Instagram найсміливіші свої фото. При цьому дівчина не приховує – увага фанатів їй дуже подобається і уникати його вона не буде. Навіть на пляжі Квітко намагається якомога більше і відвертіше позувати, роблячи знімки.

На фан-акаунті з'явилося одне з таких фото, яке чимало схвилювало мережу. Справа в тому, що Квітко володіє привабливою фігурою, а бюст шостого розміру практично неможливо приховати під крихітним ліфчиком без бретелей.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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