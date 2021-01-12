Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе після душу

На фото красуня позувала в топіку і мініатюрних шортах. Олена стала боком, показуючи п'яту точку, а торс розгорнула до камери, щоб похвалитися пишним бюстом, який прямо випирав з такого маленького вбрання. Омович намотала рушник на голову, а в руках тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був розміщений в сторіс Instagram, але зазвичай красуні пишуть багато компліментів:

"Кидає досить сміливі погляди; ось таким має бути Різдво:); така смілива красуня; їжте, будь ласка» святі угодники, ти така погана дівчина, чорт візьми; я б розніс; Господи, як ви їх носите! Груди скоро лопнуть! Який неграмотний хірург!; Мені одній здається це не красивим груди надто велика; вона як лялька з пластика. Будь ласка, припиніть пластичну операцію. Це занадто небезпечно".

Ми писали, що відома модель Олена Омович показала неймовірні форми в бежевому бікіні.

У бежевому бікіні з тоненькими і майже непомітними лямками Омович вдалося показати тіло з несподіваного ракурсу у ванній.

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