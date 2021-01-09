Скандальная модель из Киева Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, вышла на улицу в чем мать родила
Пикантный снимок девушка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Алена известна своей страстью к пластическим операциям и различными косметологическим процедурам. Микроблог красотки заполнен различными провокационными фотографиями, на которых она демонстрирует свои силиконовые прелести во всей красе.
В этот раз «украинская Карашьян» решила эпатировать публику тем, что вышла на балкон среди января, сбросив всю одежду. С собой она захватила простыню, которой слегка прикрыла выдающийся бюст и переднюю часть тела. А вот ягодицы она решила не прикрывать. Чтобы не замерзнуть Омович взяла чашку с горями чаем или кофе.
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Фолловеры принялись обсуждать увиденное в комментариях.
"А теперь скинь видос как делалась эта фотка", " Когда и холодно и горячо одновременно ❄️", " Хотел бы я быть соседом ❤️", "Каждая подруга здесь так хочет пить", " Какой шикарный вид", - пишут в сети.
Ранее пышногрудая Алена Омович похвасталась перед поклонниками новой прической.
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