Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя после душа
На фото красотка позировала в топике и миниатюрных шортах. Алена стала боком, показывая пятую точку, а торс развернула к камере, чтобы похвастаться пышным бюстом, который прямо выпирал из такого маленького наряда. Омович намотала полотенце на голову, а в руках держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был размещен в сторис Инстаграм, но обычно красотке пишут много комплиментов:
«Бросает достаточно смелые взгляды; Вот таким должно быть рождество:); такая смелая красотка; Ешьте, пожалуйста» святые угодники, ты такая плохая девушка, черт возьми; Я бы разнес; Господи, как вы их носите! Груди скоро лопнут! Какой неграмотный хирург!; Мне одной кажется это не красивым грудь чересчур большая; Она как кукла из пластика. Пожалуйста, прекратите пластическую операцию. Это слишком опасно».
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