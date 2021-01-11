Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото красуня позувала в чорному боді, яке зовсім не приховувало пишні сідниці. Дівчина загнула одну ніжку, роблячи знімок більш пікантним. Кім волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, демонструючи все своє бажання. Лі лежала на підлозі і зовсім не соромилася себе показати, завдяки чому кадр вийшов дуже запальним. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вогонь", - підписала кадр Кім.

Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, так як кадр був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Елегантний, стильний, сексуальний і вишуканий образ!; Так класно !!Так жарко; Енергія не має собі рівних і це; Красиво; приголомшливо, полонить своїми розмірами; абсолютно новий рівень; захоплюючий наряд; Залишайтеся благословенними, Я бажаю, щоб Ви знайшли своє Небо ; тягнеться до неба! @kimlee».

Повідомлялося, що корейська супермодель Кім Лі вразила розкішною фігурою в сукні з декольте.

"Індій. Січень 2021 - го", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на фотографії Кім Лі позує в сукні з розрізами, до межі задерши плаття. При цьому образ знаменита модель "добила" ідеальним макіяжем і зачіскою.

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