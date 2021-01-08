Відома модель Кайлі Дженнер показала, як приймає ванну

Красуня зробила кілька пластичних операцій, щоб зараз її формами милувалися, пише Politeka.net. В одному з інтерв'ю Кайлі зізналася, що змінити зовнішність її підштовхнула любов до сестри, формами якої захоплюються мільйони, Кім Кардашьян.

Зараз красуня не тільки займається модельним бізнесом, але і випуском власної лінії косметичних і доглядових засобів.

Користувачі мережі вирішили згадати, як красуня прорекламувала пінку для ванни свого бренду.

Відповідний знімок був опублікований у фан-акаунті.

Модель позувала в пінній ванній. Безліч білих бульбашок прикривали її пишні груди, крім того, помітно, що Кайлі схопилася за бюст рукою.

Вона уважно дивилася на флакон, з якого виливалася мильна рідина.

"Перлинні ванни і розваги😉", - написала зірка.

За три години пост зібрав кілька десятків коментарів. Користувачі мережі писали красуні багато приємного, відзначаючи, що їй личить такий яскравий колір волосся.

"Хочеться до тебе, прекрасна дівчина", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, подіумна кар'єра Кайлі Дженнер почалася задовго до повноліття - дівчину вибрала в якості свого представника лінія одягу «Crush Your Style». Примітно, що фігура зірки далека від модельних стандартів (зріст-168 см, Вага – 60 кг), але яскрава і доглянута дівчина сподобалася дизайнерам і незабаром знялася для ряду популярних журналів - "Vogue", "Teen", " Ok!».

Зараз її кар'єра продовжує зростати.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст

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