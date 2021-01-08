Известная модель Кайли Дженнер показала, как принимает ванну

Красотка сделала несколько пластических операций, чтобы сейчас ее формами любовались, пишет Politeka.net. В одном из интервью Кайли призналась, что изменить внешность ее подтолкнула любовь к сестре, формами которой восхищаются миллионы, Ким Кардашьян.

Сейчас красотка не только занимается модельным бизнесом, но и выпуском собственной линии косметических и уходовых средств.

Пользователи сети решили вспомнить, как красотка прорекламировала пенку для ванны своего бренда.

Соответствующий снимок был опубликован в фан-аккаунте.

Модель позировала в пенной ванной. Множество белых пузырей прикрывали ее пышную грудь, кроме того, заметно, что Кайли схватилась за бюст рукой.

Она внимательно смотрела на флакон, из которого выливалась мыльная жидкость.

"Жемчужные ванны и развлечения😉", - написала звезда.

За три часа пост собрал несколько десятков комментариев. Пользователи сети писали красотке много приятного, отмечая, что ей идет такой яркий цвет волос.

"Хочется к тебе, прекрасная девушка", - написал один из поклонников.

Отметим, подиумная карьера Кайли Дженнер началась задолго до совершеннолетия - девушку выбрала в качестве своего представителя линия одежды «Crush Your Style». Примечательно, что фигура звезды далека от модельных стандартов (рост – 168 см, вес – 60 кг), но яркая и ухоженная девушка приглянулась дизайнерам и вскоре снялась для ряда популярных журналов - «Vogue», «Teen», «Ok!».

Сейчас ее карьера продолжает расти.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

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