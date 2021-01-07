Відома модель Ебі Ретчфорд в одних колготках блиснула своїми досконалостями

Відома красуня вражає своїми форми, від яких серце вистрибує з грудей, пише Politeka.net.

Знімки в найспекотніших образах, що розбурхують свідомість, як ось на одному з останніх фото. Зірка одягла сітчасті колготки й чорні рукавички. Красуня показала бюст, але при цьому кокетливо прикрила його рукою.

Крізь сіточку було видно оголене тіло, що надавало образу особливої пікантності.

Красуня взула босоніжки на шпильках, а блискучі браслети обвили стрункі ніжки, підкресливши їх красу.

Модель розпустила довгі хвилясті локони, які зачарували своєю ідеальністю.

Фото було представлено в різних кольорах.

"Вам більше подобається це фото в кольорі або в ч/б?! 🥳 Не можу вирішити 😇 прокоментуйте, яке вам подобається;)🔥 🔥", - написала кокетка.

За 16 годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили, що їм подобається обидві фотографії, адже красуня на них вийшла просто фантастично.

"Така загадкова", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд змінила кілька професій перш ніж стати популярною. Красуня розміщувала в мережі свої відверті фото, які швидко розліталися, в результаті на красуню звернули увагу відомі агентства.

Пізніше модель стала займатися рекламою нижньої білизни, бікіні й спокусливих нарядів.

Зараз на сторінку зірки підписані 9,1 мільйона користувачів мережі.

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