Відома модель Ебі Ретчфорд в одних колготках блиснула своїми досконалостями
Відома красуня вражає своїми форми, від яких серце вистрибує з грудей, пише Politeka.net.
Знімки в найспекотніших образах, що розбурхують свідомість, як ось на одному з останніх фото. Зірка одягла сітчасті колготки й чорні рукавички. Красуня показала бюст, але при цьому кокетливо прикрила його рукою.
Крізь сіточку було видно оголене тіло, що надавало образу особливої пікантності.
Красуня взула босоніжки на шпильках, а блискучі браслети обвили стрункі ніжки, підкресливши їх красу.
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут..."
Спекотна Анджеліна Джолі в шовковій сукні без ліфчика захопила жіночністю: "Леді на мільйон"
Осадча влаштувала домашню вечірку в будинку у Тіни Кароль: "Вони в піжамах?"
Батько до останнього не втрачав надію: тіло зниклого хлопця знайшли на звалищі Харківщини
Модель розпустила довгі хвилясті локони, які зачарували своєю ідеальністю.
Фото було представлено в різних кольорах.
"Вам більше подобається це фото в кольорі або в ч/б?! 🥳 Не можу вирішити 😇 прокоментуйте, яке вам подобається;)🔥 🔥", - написала кокетка.
За 16 годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили, що їм подобається обидві фотографії, адже красуня на них вийшла просто фантастично.
"Така загадкова", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд змінила кілька професій перш ніж стати популярною. Красуня розміщувала в мережі свої відверті фото, які швидко розліталися, в результаті на красуню звернули увагу відомі агентства.
Пізніше модель стала займатися рекламою нижньої білизни, бікіні й спокусливих нарядів.
Зараз на сторінку зірки підписані 9,1 мільйона користувачів мережі.
Нагадавши, гаряча Ретчфорд змусила фантазувати, прикрившись тільки смужками шкіри
Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд в" дірявій " сукні забула прикрити найважливіші місця
А ще Politeka повідомляла, що роздягнена Ретчфорд розбурхала своїми "кулями", розкріпачившись на диванчику