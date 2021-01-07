Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в захоплюючому образі матусі

На фото Кайлі позувала в білій блузі і шортиках. Зірка сиділа на кріслі, хвалячись розкішним виглядом. Дженнер розстебнула верхні гудзики, показуючи свій шикарний бюст. Волосся красуня вирішила зібрати у великий хвіст, а погляд відвела від камери. Якщо подивитися на ніжку, то можна помітити величезний шрам біля коліна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гусяча мама", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 6 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Я хочу поцілувати тебе", "Прямо зараз", " який у тебе буде наступний колір волосся ?!", "Легенда свідчить, що Stormi зробив це фото", "гусячий тато теж тут, дитинко", "червоний тобі подобається", "прийми 2021 рік, друг мій"," а ця карта? що вони зробили зі мною", "що сталося з твоєю ногою", " звідки у тебе цей шрам ???".

Повідомлялося, що відома американська модель Кайлі Дженнер вразила розкішною фігурою, помірявшись «бомбочками» з подругою.

"Як я сумую за літом, це безумство", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії можна помітити Кайлі Дженнер в тісному купальнику, а поруч з нею подругу – латинську модель Яріс Палмер.

Нагадаємо, пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в червоній білизні пограла з фантазіями, підійшовши до дзеркала занадто близько

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер розкрила кофтинку, випустивши "подружок" на свободу



