Известная модель Кайли Дженнер показала себя в лучшем образе

На фото Кайли позирует в белой кофточке и штанах, на которых можно заметить и булавку. Дженнер распахнула верхнюю часть одежды, показывая белый топ, который еле вместил пышный бюст. Красотка оставила волосы распущенными, а рукой прикоснулась к груди. Фото получилось очень соблазнительным и эффектным. На других кадрах девушка показала себя и свою семью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Лучшие фото Кайли 2020", - написано под публикацией.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, королева", "Но некоторые из ее новейших фотографий получили более 9 миллионов лайков", "Она так быстро растет", "Королева социальных сетей", "Действительно топ 2, а она не 2", "О, МОЙ БОГ!! Кайли - королева. У нее лучшие посты 2020 года со всеми этими лайками", "Красивая и фантастическая".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер обожгла своими формами, обтянутыми красной тканью.

В этот раз Кайли надела сверкающее длинное платье, которое сияло от света.

Звезда подчеркнула тканью пышные объемы. Пышная грудь притягивала взгляд, как и округлые бедра. Кроме того стильное платье подчеркнуло тонкую талию.

Напомним, томная Кайли Дженнер в коже загипнотизировала сочными "персиками"

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