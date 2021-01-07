Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася фігурою в чорному бікіні

Модель з екзотичною і запам'ятовується зовнішністю звикла звертати увагу на себе за допомогою жарких кадрів з відпочинку. Ана живе на узбережжі, тому більшість її фото зроблені під час прогулянки на пляжі в бікіні. Спортсменка при цьому не приховує достоїнств і з гордістю демонструє своє тіло у всій красі.

Цього разу на фан-акаунті з'явився знімок, на якому Ана позувала в чорному купальнику з високою посадкою. Лаконічність і простота дизайну не завадили підкреслити засмаглі форми Чері.

При цьому Ана також доповнила купальник спеціальними рукавами, що входять в комплект до ліфа без бретелей. Щоб надати образу якоїсь невимушеності Чері зав'язала свої локони в кіски і не стала робити яскравий макіяж.

У мережі відреагували відразу: «Яка прекрасна💚; така красива; Виглядає як підліток 😍; я Можу приєднатися до вас 🔥; Лінда чудово, казково дорогі форми 🙂 чудово; красива і оооочень чудова; Така красива ❤; Просто класно 👌;Такі красиві💞❤️ картинки; Казково дорогий образ».

Фітнес-красуня намагається ділитися досить незвичайними фото і не повторює образи незважаючи на те, що рекламує бікіні і білизна. Цього разу дівчина підкорювала фанатів скромним вбранням з»родзинкою". Чері одягла кофту, навмисно розшнуровав зав'язки.

Так, в чорних шкіряних брюках з високою талією і в такого ж кольору кофті на шнурівці Чері підкреслила свій бюст з вигідного ракурсу.

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