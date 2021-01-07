Американская фитнес-модель Ана Чери похвалилась фигурой в черном бикини
Модель с экзотичной и запоминающейся внешностью привыкла обращать внимание на себя при помощи жарких кадров из отдыха. Ана живет на побережье, поэтому большинство ее фото сделаны во время прогулки на пляже в бикини. Спортсменка при этом не скрывает достоинств и с гордостью демонстрирует свое тело во всей красе.
В этот раз на фан-аккаунте появился снимок, на котором Ана позировала в черном купальнике с высокой посадкой. Лаконичность и простота дизайна не помешали подчеркнуть загорелые формы Чери.
При этом Ана также дополнила купальник специальными рукавами, входящими в комплект к лифу без бретелей. Чтобы придать образу некой непринужденности Чери завязала свои локоны в косички и не стала делать яркий макияж.
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В сети отреагировали сразу: «Какая прекрасная💚; такая красивая; Выглядит как подросток 😍; Могу я присоединиться к вам 🔥; Линда чудесно, сказочно дорогие формы 🙂 восхитительно; красивая и оооочень великолепная; Такая красивая ❤; Просто классно 👌;Такие красивые💞❤️ картинки; Сказочно дорогой образ».
Фитнес-красотка старается делиться довольно необычными фото и не повторяет образы несмотря на то, что рекламирует бикини и белье. В этот раз девушка покоряла фанатов скромным нарядом с «изюминкой». Чери надела кофту, намеренно расшнуровав завязки.
Так, в черных кожаных брюках с высокой талией и в такого же цвета кофте на шнуровке Чери подчеркнула свой бюст с выгодного ракурса.
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