Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі, захоплюючи фанатів

На фото красуня показала себе в прозорому мереживному корсеті. Кортні доповнила образ чорними штанами, які натягнула по животик. Модель знімала себе сама на телефон, акцентувавши увагу на пишному бюсті, який займав більшу частину кадру. Завдяки цьому кадр вийшов дуже спокусливим і звабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри з'явилися в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я йду", "заткніть всі чутки про вагітність", "Королева"," принцеса Діснея"," ти справжня хижачка"," я теж Кортні, я теж"," прикріпи це До н. е., ти приголомшлива"," моє все натхнення"," знову старі фото"," тільки позитив 2021"," будь ласка, пограйте", " що я роблю?", "Пляжний час-завжди найкращий час".

Повідомлялося, що знаменита світська левиця Кім Кардашьян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях.

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