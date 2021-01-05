Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе, восхищая фанатов

На фото красотка показала себя в прозрачном кружевном корсете. Кортни дополнила образ черными штанами, которые натянула по животик. Модель снимала себя сама на телефон, акцентировав внимание на пышном бюсте, который занимал большую часть кадра. Благодаря этому кадр получился очень соблазнительным и манящим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры появились в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Я иду", "Заткните все слухи о беременности", "Королева", "Принцесса Диснея", "Ты настоящая хищница", "Я тоже Кортни, я тоже", "прикрепи это до н.э., ты потрясающая", "мое все вдохновение", "Снова старые фото", "Только позитив 2021", "Пожалуйста, поиграйте", "Что я делаю?", "Пляжное время - всегда лучшее время".

Сообщалось, что знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях.

Напомним, Кортни Кардашьян в мини-бикини покорила идеальной фигурой, все подруги рядом меркнут

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