Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася ідеальними формами в шовковій сукні

Брюнетка, яка завоювала серця тисячі шанувальників, продовжує розбурхувати їх свідомості, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель цього разу виблискувала своїми формами в шовковій сукні.

Зірка позувала на балконі, підкресливши вигини струмуючою тканиною. Сукня трималася на тонких бретельках, які натягнулися на грудях.

Пишні достоїнства красиво випирали з-під сукні. Вони ефектно виглядали, зачаровуючи красою.

Тонка талія і пишні стегна виглядають так привабливо, зачаровуючи красою.

Модель розпустила свої хвилясті локони,і пограла ними. Пишні вії і пухкі губи в блиску - такий макіяж підкреслив красу зірки журналу для дорослих.

"З балкона моєї спальні відкривався прекрасний вид. Як ти думаєш, це мило? 🌳 ",- підписала кадри розкішна брюнетка.

За шість годин пост зібрав понад 1000 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили неймовірні форми зірки.

"Тепло від тебе, красуню", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки підписаний один мільйон осіб.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в рожевому мікро-бікіні, яке обтягнуло груди, проте навряд чи щось прикриваючи. Трикутники тканини були настільки крихітними, що це лише надавало ще більшого акценту до бюста.

Крім того, маленький купальник був трохи прозорим, і крізь нього пробивалося найпотаємніше.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.