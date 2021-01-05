Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась идеальными формами в шелковом платье
Брюнетка, которая завоевала сердца тысячи поклонников, продолжает будоражить их сознания, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Модель в этот раз сверкала своими формами в шелковом платье.
Звезда позировала на балконе, подчеркнув изгибы струящейся тканью. Платье держалось на тонких бретельках, которые натянулись на груди.
Пышные достоинства красиво выпирали из-под платья. Они эффектно смотрелись, завораживая красотой.
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Тонкая талия и пышные бедра выглядят так притягательно, завораживая красотой.
Модель распустила свои волнистые локоны, и поиграла ними. Пышные ресницы и пухлые губы в блеске - такой макияж подчеркнул красоту звезды журнала для взрослых.
"С балкона моей спальни открывался прекрасный вид. Как ты думаешь, это мило? 🌳", - подписала кадры роскошная брюнетка.
За шесть часов пост собрал более 1000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили невероятные формы звезды.
"Тепло от тебя, красотка", - написал один из поклонников.
Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписан один миллион человек.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в розовом микро-бикини, которое обтянуло грудь, однако едва ли что-то прикрывая. Треугольники ткани были настолько крохотными, что это лишь придавало еще большего акцента к бюсту.
Кроме того, маленький купальник был немного прозрачным, и сквозь него пробивалось самое сокровенное.
Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."