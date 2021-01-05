Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась идеальными формами в шелковом платье

Брюнетка, которая завоевала сердца тысячи поклонников, продолжает будоражить их сознания, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель в этот раз сверкала своими формами в шелковом платье.

Звезда позировала на балконе, подчеркнув изгибы струящейся тканью. Платье держалось на тонких бретельках, которые натянулись на груди.

Пышные достоинства красиво выпирали из-под платья. Они эффектно смотрелись, завораживая красотой.

Тонкая талия и пышные бедра выглядят так притягательно, завораживая красотой.

Модель распустила свои волнистые локоны, и поиграла ними. Пышные ресницы и пухлые губы в блеске - такой макияж подчеркнул красоту звезды журнала для взрослых.

"С балкона моей спальни открывался прекрасный вид. Как ты думаешь, это мило? 🌳", - подписала кадры роскошная брюнетка.

За шесть часов пост собрал более 1000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили невероятные формы звезды.

"Тепло от тебя, красотка", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписан один миллион человек.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в розовом микро-бикини, которое обтянуло грудь, однако едва ли что-то прикрывая. Треугольники ткани были настолько крохотными, что это лишь придавало еще большего акцента к бюсту.

Кроме того, маленький купальник был немного прозрачным, и сквозь него пробивалось самое сокровенное.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."