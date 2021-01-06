Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в неймовірно спокусливому образі

На фото Ебі позувала в шкіряному вбранні, який складався виключно зі смужок. Зірка волосся залишила розпущеним, а пальчиком манила до себе, облизуючи при цьому губи язиком. Кадр вийшов дуже запальним і викликає бажання, адже красуня вміє показати справжню пристрасть. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, так як Ебі викинула кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Моя Гейл", "бажаю, щоб ти зробила ще один календар косплея", "твої очі видають бажання", "ти завжди виглядаєш приголомшливо для мене", "Королева", "Ти виглядаєш фантастично і чудово, дитинко", "ти красива і мила", "Абсолютно красиво", "а який погляд", "OMG Ти виглядаєш приголомшливо гаряче і приголомшливо".

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд приміряла сукню на незвичайних зав'язках з боків на талії.

Цього разу Ретчфорд вирішила приміряти незвичайну сукню на голе тіло. Дівчина одягла крихітний наряд із зав'язками з боків і тим самим продемонструвала у всій красі, що позує перед камерою вона без комплекту білизни.

Нагадавши, роздягнена Ретчфорд розбурхала своїми "кулями", розкріпачившись на диванчику

А ще Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд розкрила "душу" в модному бікіні з крихітними лямками

Також Politeka писала, що Жарка Ебі Ретчфорд в одній сітці нахилилася і показала головні багатства



