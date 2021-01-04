Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, збентежила кадром на відпочинку

Анастасія Квітко займається моделінгом вже більше семи років: після того, як дівчина влаштувала першу вдалу фотосесію і зробила портфоліо, вона швидко набрала популярність. Видатні форми зірки допомогли їй прославитися також і в Instagram.

На кадрах, що публікуються в мережі, дівчина як правило не приховує фігуру і демонструє принади без скромності, адже вважає, що виглядає набагато краще за інших моделей. За словами Квітко, вона не морить себе голодом і відмовилася від дієт, а її пишні форми – це не результат пластики, хоча багато хто вірить в це насилу.

Можна також відзначити, як видно на знімку з фан-аккаунта, – дівчині є що показати і акцент вона підбирає правильно. Позуючи в чорному простому купальнику, Квітко похвалилася затишним відпочинком, яким насолоджувалася на курортній зоні і засмагала на самоті.

Зігнувшись перед камерою, Анастасія спокусила шанувальників:

"Неймовірно відкрита🔥; Красиво шикарно ?? Привабливо, але? Ваша груди унікальна! Вони справжня кока-кола в пустелі🔥 🔥; люблю тебе Бібі; божественний образ🔥; мені подобається твоє тіло😍; силіконовий штучний вигляд, але все одно вона популярна; немає пупка?; дуже екзотично; чарівний купальник".

Зазначимо, Квітко не любить "цензурити" своє тіло, вважаючи те досконалим. Саме тому дівчина відмовляється худнути і підкреслює, що нібито не робила пластики. Проте неприродно пишні форми в маленьких бікіні дивують користувачів Instagram.

Нещодавно дівчина похвалилася крихітним чорним купальником, відпочиваючи на яхті і виставивши напоказ сідниці у всій красі.

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