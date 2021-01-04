Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, обескуражила кадром на отдыхе

Анастасия Квитко занимается моделингом уже более семи лет: после того, как девушка устроила первую удачную фотосессию и сделала портфолио, она быстро набрала популярность. Выдающиеся формы звезды помогли ей прославиться также и в Инстаграм.

На кадрах, публикуемых в сети, девушка как правило не скрывает фигуру и демонстрирует прелести без скромности, ведь считает, что выглядит намного лучше других моделей. По словам Квитко, она не морит себя голодом и отказалась от диет, а ее пышные формы – это не результат пластики, хотя многие верят в это с трудом.

Можно также отметить, как видно на снимке из фан-аккаунта, – девушке есть что показать и акцент она подбирает правильно. Позируя в черном простом купальнике, Квитко похвасталась уютным отдыхом, которым наслаждалась на курортной зоне и загорала в одиночестве.

Изогнувшись перед камерой, Анастасия соблазнила поклонников:

«Невероятно открытая🔥;Красиво шикарно ?? Привлекательно, но? Ваша грудь уникальна! Они настоящая кока-кола в пустыне 🔥🔥; Люблю тебя биби; Божественный образ🔥 вот это оазисы;Мне нравится твое тело😍; Силиконовый искусственный вид, но все равно она популярна; Нет пупка?; очень экзотично; Очаровательный купальник».

Отметим, Квитко не любит «цензурить» свое тело, считая то совершенным. Именно поэтому девушка отказывается худеть и подчеркивает, что якобы не делала пластики. Тем не менее неестественно пышные формы в маленьких бикини удивляют пользователей Инстаграм.

Недавно девушка похвасталась крошечным черным купальником, отдыхая на яхте и выставив напоказ ягодицы во всей красе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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