Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, хто повинен складати обов'язковий іспит з державної мови в 2021 році

За його словами, під дію закону про функціонування української мови як державної потрапляють міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори.



"Що стосується іншої категорії-це і ті громадяни, які вступають в громадянство. Це громадяни інших країн, які шляхом складання державного іспиту мають право отримати громадянство нашої держави", — пояснив кремінь і додав, що в 2021 році народні депутати і правоохоронці поки здавати іспит.





Українці в мережі по-різному сприйняли таку новину.



"Дуже добре, що хоч із запізненням у 29 років, але українці нарешті дочекалися своїх національних прав на своїй українській землі"," а хто кому заважав раніше розмовляти чи писати українською?", "Ой, яка мені радість. Ось заживемо! З новими тарифами, зате українською мовою", "Більше робити нічого. Залишилося скласти іспити і піти в рай. Підніміть в Україні економіку і дайте людям роботу"," Ура, з 16 січня Країна заживе по новому", - писали користувачі мережі.





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